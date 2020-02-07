Народ заступился за мужчину, спасшего детей от педофила

На уфимца завели уголовное дело

Одна из самых бурно обсуждаемых тем в России на этой неделе - убийство педофила уфимцем Владимиром Санкиным. Спасший двоих мальчишек Санкин может теперь сесть в тюрьму на срок до 15 лет. И формально суд будет прав - право карать у нас только у государства, всё остальное - самосуд, что наказывается по всей строгости закона. Однако дети - больная тема, а проблема педофилов, которые в подавляющем большинстве случаев - рецидивисты, сегодня одна из самых острых в обществе. В итоге на защиту Санкина встала фактически вся страна - от простых людей, собирающих подписи с требованием оправдать уфимца, до высших партийных функционеров, обратившихся к Генпрокурору с просьбой взять дело Санкина под личный контроль. Ну и конечно, вновь встает вопрос - как защитить наших детей, не нарушая закон.

Ликованием и аплодисментами группа поддержки встречает Владимира Санкина. Суд отправил мужчину под домашний арест.

Что повлияло на такое решение: сострадание к подсудимому или давление общественности – неизвестно. Ведь с точки зрения закона Санкин убил человека, а для сотен жителей Башкирии он герой, который спас детей от педофила.

Эти мальчишки, гуляя по улице, случайно забрели в один из подъездов погреться. А там мужчина. Он предложил мальчикам зайти к нему в квартиру, чтобы выпить горячего чая.

Этим мужчиной оказался Владимир Зайцев. 54 года. Отсидел 11 лет в колонии строгого режима за педофилию, до этого почти 5 лет по статье – "Мужеложство". Одному из мальчишек все-таки удалось сбежать. Он выскочил на улицу и начал звал на помощь. Откликнулся Санкин, он шел с работы домой.

- Когда мы забежали с дядей Вовой, этот дядя отпустил моего друга. Дядя Вова вытащил его на улицу, началась драка.

На видео попали последние минуты жизни Зайцева. Санкин не рассчитал удар. Мужчина скончался в карете скорой помощи. А на спасителя мальчишек завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Эта новость шокировала весь город. В интернете опубликовали петицию в поддержку Владимира Санкина. Ее уже подписали более 90 тысяч человек – по сути, те, кто на месте мужчины поступил бы также. В резонансную историю вмешались и политики. Правозащитники от "Единой России" призвали генерального прокурора Игоря Краснова лично проконтролировать следствие по этому делу.

Подобные ситуации происходят с пугающей регулярностью. Из Ленинградской области два года назад тоже гремела на всю страну. Дмитрий Мясников из Тосно вступился за свою юную соседку, которой в друзья в соцсетях набивался взрослый мужчина. Просил свидания, предлагал за это деньги. Дмитрий договорился с девочкой подыграть ему. Она согласилась. На место встречи мужчина выдвинулся вместе с напарником.

Они усадили мужчину в его же машину и повезли в полицию. Впрочем, на следующее утро его отпустили, а на Дмитрия, наоборот, завели уголовное дело. Сначала по статье "Разбой", потом переквалифицировали на "Вымогательство", обвинили в угоне автомобиля. Из-за судимости мужчина не мог устроиться на работу. А надо было платить штраф. Говорит, было тяжело. Получается, вместо педофила наказали Дмитрия - того, кто спас девочку.

"После этого всего я уверен на 100 % в Тосно никто не будет помогать, никто не хочет оказаться на моем месте. Будут проходить мимо", - сказал Дмитрий Мясников.

"Россия должна принимать меры к исправлению ситуации. К сожалению, мы пока на это никак не реагируем. И главное чувство, которое движет людьми – это банальное чувство справедливости. У всех у нас дети, каждого это касается. И каждый голову оторвет за своего ребенка", - прокомментировал адвокат Алишер Захидов.

Как это сделала Эльвира Цогоева из Северной Осетии. Женщина забила насмерть своего соседа, который изнасиловал ее трехлетнюю дочь. И сама сдалась полиции, ее приговорили к 8 годам тюрьмы.

Александр Кузнецов из Санкт-Петербурга до смерти забил мужчину, которого застал у себя дома в тот самый момент, когда тот насиловал его пасынка. Приговор – 2,5 года в исправительной колонии строго режима.

Разобраться, где та самая тонкая черта, за которую переходить нельзя - очень сложно. А когда времени оценить ситуацию нет – просто невозможно. Вот живет себе тихий, спокойный человек и никто не знает, что он привлекался за сексуальное насилие над несовершеннолетними. По мнению специалистов, педофил – это всегда рецидивист. Сам он остановиться не может. А значит, за ними должен быть особый контроль.

Взять хотя бы США, там самые жесткие условия для педофилов. Регулярный учет о перемещениях по стране, а на ногу вешают браслет, который подаст сигнал, если мужчина хоть на метр приблизится к детским площадкам или школам, то сразу снова окажется в тюрьме. В России браслеты не вешают и чипы не вживляют – это негуманно, говорят эксперты. Были случаи, когда отсидевший за педофилию, устраивался на работу в детский сад. Вот пример - во Франции на дома таких преступников вешали табличку "Здесь живет педофил". Со всеми вытекающими для этого педофила последствиями. Но у нас в стране, на данный момент, закона, который бы ограничивал действия педофилов после их выхода из тюрьмы, нет. Поставят на учет к участковому, который проверит этого бывшего заключенного, в лучшем случае, раз и забудет. Не слышно и о том, чтобы применялись другие действенные методы.

"Это и пожизненное наказание, и химическая кастрация для тех, кто сам не способен справиться вот с таким влечением, очень опасным влечением к детям", - рассказала депутат Госдумы Ольга Баталина.

Химическая кастрация возможна с разрешения самого преступника. А соглашаются единицы. Но делать что-то надо? По мнению криминалистов, педофилы - одна из самых сложных категорий преступников.

"Если это признать каким-то психическим заболеванием, тогда будет отдельная история. И есть примеры, когда человек болеет, у него какие-то формы психического расстройства, его изолируют от общества, потому что он представляет опасность", - заявила сопредседатель рабочей группы генсовета "Правозащитного центра" Михаил Старшинов.

Достаточно было бы и того, чтобы люди знали, кто живет с ними по соседству. Да, тогда педофилу спокойно жить не получится. Но, может, лучше бояться будет он за свою жизнь, а не маленькие дети?

Ну, а пока в сводках новые случаи - в Иркутск педофил посреди белого дня затолкал 9-летнюю девочку в машину. Повезло, что ее крики услышал подросток и позвал взрослого мужчину. Преступник пытался скрыться. Но его догнали и ребенка спасли.

А вот история в Краснодарском крае закончилась печально. Школьница гостила у своей одноклассницы. Ее отчим, находясь под градусом, избил ребенка, изнасиловал. Девочку искали сутки и нашли - в выгребной яме. Медики ребенка спасли, оказали всю необходимую помощь. Она смогла указать на насильника. Вот только жизнь ребенка теперь искалечена.

Елена Макарова, Анна Морозова, Артем Мулкиджан, Геннадий Свищенков. "ТВ Центр".

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