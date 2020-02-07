Красная угроза и охота на ведьм снова в тренде: 70 лет маккартизму

Джозеф Маккарти умер, но дело его живет

9 февраля 1950 года в женском клубе в западновиргинском Уилинге малоизвестный тогда политик Джозеф Маккарти произнес свою самую главную речь в жизни. В лучших традициях американского истеблишмента Маккарти тряс кипой документов и взывал к справедливости. Так, как он её понимал. В итоге в полном соответствии с формулой "Хотели как лучше, получилось как всегда" политические репрессии против инакомыслящих переросли в США в одну из самых масштабных охот на ведьм в современной истории. Спустя 70 лет после речи в Уилинге маккартизм в США живее всех живых, хоть и перестал вроде бы быть официальной идеологией.

"Всеамериканский инквизитор", "Верзила Джо", "Карманный Гитлер" – это немногие прозвища Джозефа Маккарти, которые можно произносить в эфире. Так сенатора называли жертвы маккартизма, счет которых идет на десятки тысяч. Если следовать логике Маккарти, то Америку 50-х, по сути, взяли в осаду коммунисты и их приспешники, которые вели против США подпольную войну в интересах Советского Союза.

"Я понимаю, что если кто-то попытается выгнать коммуниста из колледжа или университета, то они поднимут лживый крик. Дескать, вы нарушаете право на образование, академическую свободу! Но хочу отметить, что не должно быть никакой свободы для коммунистов!" – провозгласил Маккарти.

На войне все средства хороши. И, что еще важнее, нет времени на пустые формальности вроде честного суда и доказательной базы. Поэтому чтобы кого-то привлечь к ответственности, достаточно простого подозрения. А уж на подозрения Маккарти не скупился. Под раздачу мог попасть кто угодно – и творческие люди, и научная интеллигенция, и простые рабочие. Понятно, что большинство из них не были коммунистами. Максимум, интересовались советской тематикой. Но уже этим, по мнению Маккарти, не вписывались в представление о стопроцентном порядочном американце. За что подлежали зачистке. Пожалуй, самой известной жертвой сенатора был актер Чарли Чаплин. Спецслужбы и Маккарти видели в его фильмах пропаганду коммунизма. В то время Чаплин жил в США. А когда в 52-м поехал в Лондон на премьеру своего фильма, обратно его просто не пустили. Известный востоковед, профессор Оуэн Латтимор, тоже в "черном", точнее, "красном" списке маккартистов. Его обвинили в шпионаже. Конечно же, в пользу СССР.

"Я не являюсь и никогда не был членом коммунистической партии. Никогда не был связан и не ассоциировался ни у кого с коммунистической партией. Я никогда не верил в принципы коммунизма. Я надеюсь, что сенатор Маккарти выполнит свое обещание уйти в отставку, если его обвинения против меня не будут доказаны", - сказал Латтимор.

Надежды профессора не оправдались. 12 дней его допрашивали, но так и не смогли доказать причастность к шпионажу. Вот только Маккарти после этого никуда не ушел. А Латтимора уволили. На всякий случай.

"Различные расследования спецслужб подстегнули развитие маккартизма. И главным оружием этого движения были экономические санкции. И этого оказалось достаточно, чтобы урезать политическое разнообразие в США", - уверена историк Эллен Шрекер.

Коммунистов за океаном почти не осталось, но в борьбе с неугодными Соединенные Штаты даже спустя 70 лет по-прежнему используют санкции. Не только против отдельных людей, но и против целых стран. Проблема в том, что во времена антикоммунистической охоты на ведьм одними лишь штрафами не ограничивались.

"Всю страну трясло, шли чистки, людей выгоняли с работы, профсоюзы и прочее. Кто-то кончал самоубийством", - рассказал политолог, американист Дмитрий Михеев.

А кого-то официально убивали Соединенные Штаты. Речь идет о Юлиусе и Этель Розенбергах. Их обвинили в передаче Советскому Союзу американских секретных документов по атомной бомбе.

"Джулиус Розенберг был как-то связан с советской разведкой. Этель Розенберг была казнена вместе со своим мужем только за то, что она не выдала своего мужа. Но вот это охота на ведьм. И это самое главное слово. Это даже не маккартизм, даже больше – не reds under our beds – коммунисты под нашими кроватями, ну а просто коммунистическая угроза", - сказал профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

Представителем обвинения на процессе Розенбергов был юрист Рой Кон. Во многом благодаря его пламенной речи супругов и отправили на электрический стул.

"Юрист Кон, который был лично знаком с будущим президентом Дональдом Трампом. Дональд Трамп считал вот этого Кона своим, так сказать, наставником, крестным отцом. И ссылался на него, что был такой сильный человек, который учил меня: если тебя ударили, ударь в 10 раз сильнее и в 10 раз больше. Что только такая активная резкая позиция может спасти тебя", - сообщил политолог, американист Дмитрий Михеев.

Если Маккарти отвечал за главных врагов Америки – коммунистов, то его помощник Кон боролся с секс-меньшинствами. Впоследствии оказалось, что наставник Дональда Трампа действовал по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". После краха маккартизма Кон не скрывал своей ориентации, чем дал повод для сплетен и по отношению к самому Маккарти. В отличие от жертв охоты на ведьм, Кон до конца дней вел роскошный образ жизни, пока не умер от СПИДа. Нынешний президент США считал своего старшего товарища гением. О преступлениях маккартизма Трамп, по американской традиции, просто не вспоминал. Как впоследствии не вспоминали о доносах и ложных обвинениях те американцы, которые в свое время поддержали охоту на ведьм.

"Американское общество куда как в большей степени подвержено геббельсовщине, куда как в большей степени подвержено зомбированию. Когда тебе говорят одно и то же, то ты начинаешь это верить. Собственно, это не изобретение Маккарти, не изобретение Америки, это изобретение, конечно, еще Третьего рейха. Поэтому, когда тебе рассказывают, что коммунисты у тебя под кроватью, ты начинаешь в это верить. Это крайне прискорбно. И еще одна важная деталь – у американцев очень короткая память", - поделился своим мнением Домрин.

Короткая память по части своих ошибок. Зато хорошая память, когда речь заходит о проверенных методах борьбы с инакомыслием. С той лишь поправкой, что вместо коммунистов современные маккартисты борются с так называемой российскими угрозой. Нынешняя Пятая колонна, по их мнению, влияет на итоги президентских выборов, подкупает политиков и вербует интеллигенцию. Отсутствие доказательств, да и здравого смысла, как и 70 лет назад, никого не интересует. Вот только современные охотники на ведьм вышли за пределы Соединенных Штатов. Новый маккартизм успешно экспортируют в другие страны. После этого и появляются отравленные Скрипали в Англии и люстрации на Украине. Еще Россию обвиняют и в недостаточной терпимости к новым либеральным ценностям. О том, что классические маккартисты как раз с этими ценностями и боролись, опять же, не вспоминают.

"То, что они пропагандируют, распространяют по всему миру, я бы сказал, навязывают – это уже нечто другое. Как ни странно, это та идеология, с которой боролся Маккарти. Это неолиберальные идеи. Феминизм и так далее. Которые за аборты, однополые браки, все вот эти отношения, за изменение сути семьи", - пояснил Михеев.

Тот самый случай, когда Маккарти умер, но дело его живет. Так будет и дальше, ведь американскому политикуму куда удобнее во всем видеть происки Кремля и его агентуры. Так можно избавиться от неугодных и, что еще важнее, переложить ответственность за свои же ошибки. Впрочем, особо активным охотникам на ведьм нужно держать в уме судьбу своего идейного вдохновителя. Сенатор Маккарти как-то сказал, что у него два пути – в Белый дом или в тюрьму. В итоге он пошел по третьему: когда сделал свое дело и запугал всю страну красной угрозой, Маккарти обвинили в подлоге, припомнили взятки в 20 тысяч долларов и устроили травлю в СМИ. От некогда самого влиятельного американского политика, которого боялись президенты США, отказались даже однопартийцы. В открытую Маккарти никогда не говорил о раскаянии, но не исключено, что совесть его все же мучила. В последние годы он много пил. "Карманный Гитлер" умер в 48 лет от цирроза печени.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, Александр Медведев, Артем Данцевич и Алсу Янгляева, "В центре событий".

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