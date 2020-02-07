Поджигателя Никулинского суда арестовали на два месяца

Он признал вину и готов сотрудничать со следствием
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Уфы Руслана Ибрагимова за поджог здания Никулинского суда.
Его обвиняют по двум статьям - умышленное повреждение имущества и воспрепятствование осуществлению правосудия, пишет ТАСС. Ибрагимов полностью признал вину и готов сотрудничать со следствием.
В ночь на 6 февраля Ибрагимов бросил бутылку с зажигательной смесью в одно из окон Никулинского суда. В здании на Мичуринском проспекте на первом этаже начался пожар, загорелась документация и потолочное покрытие.
В результате инцидента никто не пострадал, а возгорание быстро ликвидировали. По факту поджога районного суда было возбуждено уголовное дело. Ибрагимова поймали в тот же день в одном из домов на Ленинском проспекте. Ранее он был судим четыре раза, в том числе за мошенничество и грабеж.
Видео: задержан подозреваемый в поджоге суда в МосквеВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"