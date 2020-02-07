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При крушении вертолета над Казанью погиб депутат Госдумы Хайруллин

18:57
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Пилот и второй пассажир выжили

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, депутат от партии "Единая Россия" Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани.

О смерти парламентария сообщил источник ТАСС в Государственной думе. Смерть одного пассажира подтвердили в МЧС, но не уточнили, о ком идет речь.

С Хайруллиным летели еще два человека, предположительно пилот и пассажир, они выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу.

По данным МЧС, вертолет Bell 407 следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. В какой-то момент он пропал с радаров. Причина, по которой он потерпел крушение, пока неизвестна.

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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин
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