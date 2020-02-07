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Президентский хоккей Путина и Лукашенко завершился победой

19:26
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Лидеры двух стран прервались на игру между переговорами

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили хоккейный матч в Сочи.
Путин и Лукашенко прервали переговоры и сыграли в хоккей

Игра прошла в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне и завершилась со счетом 13:4 в пользу лидеров двух стран - Путин и Лукашенко играли за "белых" под номерами 11 и 01. В команды также вошли сотрудники спецслужб двух стран и сын Лукашенко Николай. 

С трибуны за игрой наблюдал экс-глава правительства Дмитрий Медведев. 

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в перерыве между переговорами в Сочи. После игры встреча Путина и Лукашенко продолжится в расширенном составе.

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