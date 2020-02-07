Президентский хоккей Путина и Лукашенко завершился победой

Лидеры двух стран прервались на игру между переговорами

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили хоккейный матч в Сочи.

Игра прошла в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне и завершилась со счетом 13:4 в пользу лидеров двух стран - Путин и Лукашенко играли за "белых" под номерами 11 и 01. В команды также вошли сотрудники спецслужб двух стран и сын Лукашенко Николай.

С трибуны за игрой наблюдал экс-глава правительства Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в перерыве между переговорами в Сочи. После игры встреча Путина и Лукашенко продолжится в расширенном составе.

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