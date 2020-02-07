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Кадры с места падения вертолета с депутатом Госдумы

19:56
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Названы причины ЧП

Росавиация озвучила предварительную причину крушения вертолета Bell 407, на борту которого находится зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Вертолету помешали плохие метеоусловия. Ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин падения, передает РИА Новости.

 

Ранее стало известно, что находившийся на борту депутат Хайруллин погиб. Пилот и второй пассажир выжили, их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.

Вертолет Bell 407 следовал по маршруту из населенного пункта Левашево Алексеевского района Татарстана в поселок Матюшино Лаишевского муниципального района. Он пропал с радаров практически сразу, едва успев пролететь 28 километров.

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Айрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
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