Россия направит в Китай гумпомощь из-за коронавируса

Она будет доставлена в ближайшие дни

Россия направит в Китай в качестве гуманитарной помощи два миллиона медицинских масок.

"Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок", - цитирует издание argumenti.ru министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Груз будет доставлен в ближайшие дни, отметил наш посол в КНР Андрей Денисов.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, заразились уже более 31 тысячи человек. 636 скончались. Два случая коронавируса были выявлены в России.

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