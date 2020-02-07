Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы (видео)

Ее могли поджечь

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы.

Возгорание началось в квартире на четвертом этаже дома №80 по улице Южнобутовская. Горели личные вещи и мебель. На данный момент пожар потушен, его общая площадь составила 10 квадратных метров. Официальные причины ЧП еще не озвучены, однако в социальных сетях пишут, что квартиру подожгли.

Как сообщает РИА Новости, два человека погибли. Ранее агентство "Москва" писало о двух спасенных жильцах, которых вынесли из горящей квартиры и передали медикам.

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