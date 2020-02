Российская певица выступит на "Оскаре"

Песня в ее исполнении номинирована на премию

Российская джазовая певица Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии "Оскар".

Бутурлина является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". На торжестве она исполнит песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из второй части картины вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, рассказали в пиар-службе The Walt Disney Company.

Композиция Into the Unknown номинирована на премию "Оскар" как лучшая музыкальная композиция, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в театре "Долби в Лос-Анджелесе. 13 января были объявлены номинанты.

