ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская певица выступит на "Оскаре"

21:24
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Песня в ее исполнении номинирована на премию

Российская джазовая певица Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии "Оскар".
Номинантам на "Оскар" вручат систему сбора мочи

Бутурлина является официальным русским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце". На торжестве она исполнит песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт") из второй части картины вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, рассказали в пиар-службе The Walt Disney Company.

Композиция Into the Unknown номинирована на премию "Оскар" как лучшая музыкальная композиция, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в театре "Долби в Лос-Анджелесе. 13 января были объявлены номинанты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Статуэтка премии "Оскар"
Статуэтка премии "Оскар"
Анна Бутурлина
Анна Бутурлина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.