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Даже усы причесал: прихорашивающийся после хоккея Лукашенко попал на видео

21:53
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Путин в это время попивал чай

В Сети появились кадры, на которых президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко отдыхают в перерыве товарищеского хоккейного матча в Сочи.

На видео можно заметить, как белорусский лидер причесывает волосы на голове и усы, в то время как Путин пьет чай или, возможно, отвар из алтайских трав. На фоне играет песня I Want It All британской группы Queen.

Товарищеский хоккейный матч прошел в перерыве между переговорами президентов в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне. Игра завершилась со счетом 13:4 в пользу лидеров двух стран - Путин и Лукашенко играли за "белых" под номерами 11 и 01. В команды также вошли сотрудники спецслужб двух стран и сын Лукашенко Николай. С трибуны за игрой наблюдал экс-глава правительства Дмитрий Медведев.

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