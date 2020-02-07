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Стали известны итоги переговоров Лукашенко и Путина

22:20
  • пятница
  • 07 февраля 2020

Встреча лидеров прошла в позитивном ключе

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли в позитивном ключе. Лидеры договорились укреплять интеграцию двух стран.

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Как сообщил по итогам встречи замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Россия и Белоруссия также договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года. При этом предоставление скидок Белоруссии на нефть потребовало бы введения госрегулирования поставок нефти, отметил он.

"Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - заявил Козак (цитата по ТАСС).

Условия регулирования нефтяной отрасли России не будут изменены, но правительство будет содействовать поставкам нефти в Белоруссию, добавил он.

"Что касается поставки нефти, которая была предметом долгих обсуждений в СМИ, то мы с правительством России вместе будем оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются", пояснил Козак.

Видео: Лукашенко о переговорах с Путиным - "Дошли до глубины седых времен"

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