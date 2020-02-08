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Растёт число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии

10:46
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Больных уже более 60-ти

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится около японского города Иокогама, выявили ещё три случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 64 человек. Как сообщили в российском посольстве, среди наших граждан, а их на борту 24, инфицированных нет. 
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Японские власти объявили на судне карантин, он продлится до 19 февраля.  Другой лайнер изолирован у берегов Гонконга, на его борту находятся четверо россиян, они - члены экипажа. Случаев заболевания коронавирусом не выявлено, сообщает "ТВ Центр".

И ещё одно судно было остановлено у берегов американского штата Нью-Джерси. Четыре человека были госпитализированы с подозрением на инфекцию. Ещё 23 прошли проверку на борту. Все они - граждане Китая. 

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