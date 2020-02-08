Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов

Стороны договорились по поставкам газа

Российское правительство будет оказывать содействие достижению соглашений между отечественными и белорусскими нефтяными компаниями для обеспечения Союзного государства необходимыми объёмами топлива. Об этом стало известно по итогам сочинских переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко. Они завершились вечером 7 февраля в Красной поляне.

Переговоры между в общей сложности продлились восемь часов, однако прорыва в итоге так и не случилось. Прежде всего в плане скидок на нефть, на которых так настаивает Минск. А вот по поставкам газа промежуточное решение все-таки нашли. Их сохранят на прежних условиях до конца 2020 года. И это, пожалуй, все, чего смог добиться Лукашенко, анонсировавший эти переговоры с Путиным, как "момент истины". На них белорусский лидер прибыл явно в хорошем настроении. Это чувствовалось и за рабочим завтраком, сообщает "ТВ Центр".

Правда, не обошлось без накладок. Вылет российской делегации сначала задержали в Москве из-за сильного снегопада. Затем уже погода портится в Сочи и борт временно сажают в Минводах. Среди пассажиров и один из главных переговорщиков по вопросам нефти и газа - министр энергетики Александр Новак.

В итоге российская делегация добирается до Красной поляны аккурат к началу хоккейного матча. Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке. Затем еще два периода, после которых встреча возобновляется уже по-настоящему в расширенном составе.

То, что было за закрытыми дверями никто из журналистов, понятное дело, тоже не слышал. А сам белорусский лидер деталей не раскрыл, предпочтя уехать из Красной поляны, так и не пообщавшись с прессой, которая этого очень ждала.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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