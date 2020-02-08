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В Китае растёт дефицит медикаментов и средств защиты

11:23
  • суббота
  • 08 февраля 2020

МЧС России окажет помощь КНР

Россия направит 23 тонны гуманитарной помощи в Китай. В первую очередь, это средства индивидуальной защиты и медицинские препараты. Самолёт МЧС вылетит с аэродрома Раменское в ближайшее время.

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В коробках - средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Гуманитарный груз, о котором просил Китай, 8 февраля доставят в Ухань. Там уже заработала новая больница на тысячу коек. Помимо экипажа МЧС, на борт поднимутся сотрудники Роспотребнадзора и отряда Центроспас.

Больше всего китайские медики ждут защитные костюмы и маски. Мировой спрос на них, по прогнозам ВОЗ, в ближайшее время возрастёт ещё больше. А ценник может подскочить раз в 20. Повышение стоимости на препараты и маски уже отметили и покупатели ряда российских регионов. Чтобы не допустить спекуляций, Госдума обещает разработать соответствующий закон. Новых случаев заражения в стране по-прежнему не выявлено, сообщает "ТВ Центр".

Россиян нет и в числе заболевших пассажиров круизного лайнера, который остаётся на карантине в японском порту. За последние сутки там диагностировали коронавирус ещё у троих туристов, сообщают в нашем посольстве.

В самом Китае число жертв заболевания уже превысило семь сотен. С начала вспышки коронавирусом заразились более 34 с половиной тысяч человек. Большинство - жители провинции Хубэй. Она по-прежнему остаётся закрыта для въезда и выезда. На выручку приходят соседние регионы, которые бесплатно отправляют в карантинную зону оборудование, лекарство и продукты питания. Буквально за несколько дней здесь возвели новый торговый склад, чтобы фрукты и овощи быстрее поступали на прилавки Уханя.

Спросом пользуются средства дезинфекции. Химические предприятия сейчас работают на полную мощность. Специалисты обрабатывают буквально каждый метр заражённого города. До победы над вирусом ещё далеко, но число выздоровевших уже в несколько раз превысило количество погибших,  сообщают в китайском МИДе. За последний месяц из больниц выписаны более двух тысяч человек.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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