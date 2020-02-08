Видео с места гибели депутата Госдумы в Татарстане

Вертолёт разбился неподалёку от Казани

В Татарстане выясняют обстоятельства крушения вертолёта, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По предварительным данным Следственного комитета, причинами могли стать ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

7 февраля вертолёт Bell 407 совершил жёсткую посадку на лёд Куйбышевского водохранилища в шести километрах от города Лаишево. На борту находились три человека. Двое пострадавших сейчас находятся в больницах в тяжёлом состоянии. По факту крушения возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"