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Видео с места гибели депутата Госдумы в Татарстане

11:27
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Вертолёт разбился неподалёку от Казани

В Татарстане выясняют обстоятельства крушения вертолёта, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По предварительным данным Следственного комитета, причинами могли стать ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

7 февраля вертолёт Bell 407 совершил жёсткую посадку на лёд Куйбышевского водохранилища в шести километрах от города Лаишево. На борту находились три человека. Двое пострадавших сейчас находятся в больницах в тяжёлом состоянии. По факту крушения возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета
Сотрудники МЧС и Следственного комитета на месте крушения частного вертолета
Айрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
Место падения вертолета Bell-407
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