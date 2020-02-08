Украинская армия нарушила перемирие в Донбассе: есть жертвы

Убиты четверо бойцов милиции ЛНР

Донбасс под обстрелом. Украинские силовики открыли огонь по позициям народной милиции Луганской республики в районе населённого пункта Золотое-5. Атака велась из артиллерийских систем 122-миллиметрового калибра. В результате четверо военнослужащих ЛНР погибли, ещё столько же получили ранения. Корректировку огня силовики вели с помощью беспилотника.

Напомним, в соответствии с последними договоренностями, стороны конфликта в Донбассе развели войска на линии разграничения, но несмотря на официально действующее перемирие, украинская сторона продолжает устраивать провокации, сообщает "ТВ Центр".

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