Трамп начал операцию возмездия после провала импичмента

Президент наказывает виновных

Гнев Дональда Трампа и новый российский след. После провала импичмента в США опять началась охота на ведьм. В одночасье работу потеряли сразу несколько человек из администрации и посольств. Все они давали показания против хозяина Белого дома. Между тем, демократы попытались объяснить затягивание подсчётов итогов промежуточных выборов в Айове, но только насмешили оппонентов.

На пятый день после проведения предвыборных кокусов в штате Айова, наконец, произошло то, чего многие ждали. Неспособность демократов подсчитать голоса объяснили сбоем в программном обеспечении. И главное – нашли, кто в этом виноват. Впрочем, президент Дональд Трамп предрекал это ещё накануне у себя в Тwitter.

Я думаю, они снова должны обвинить РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ!

И действительно, член Палаты представителей Шейла Джексон Ли выступила с речью, объясняющей предвыборный провал демократов. Логика элементарна: раз Москва, как многие верят, однажды помогла Трампу выиграть, значит и теперь не обошлось без русских хакеров, взломавших цифровое приложение, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, местное отделение Демократической партии сообщило, что подсчитало все голоса. Лидирует неожиданно для всех Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд и открытый гей. Фавориты Берни Сандерс и Джо Байден – на втором и четвёртом местах. Дональд Трамп не скрывал сарказма. Укрепивший свой рейтинг после провала затеи с импичментом он начал операцию возмездия, так её называют в СМИ.

Через двое суток после голосования в Конгрессе, оправдавшего президента по всем пунктам обвинения, глава государства уволил двух бывших соратников. Своих постов лишились эксперт по Украине в Совете нацбезопасности Александр Виндман и посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд. Во время парламентских слушаний оба давали показания против Трампа. Угрожает расследованием глава государства и Нэнси Пелоси. Спикер Палаты представителей демонстративно порвала текст его речи во время обращения к Конгрессу. Чем, по мнению Трампа, нарушила закон.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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