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В Москве открылась бесплатная выставка домашних животных

12:46
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Для их владельцев подготовлены интересные конкурсы

В Москве отрылась выставка мелких домашних животных "ЗооПалитра". Это крупнейшее событие подобного рода не только в России, но и в СНГ. Профессиональное жюри оценивает любимцев по десяткам параметров, сообщает "ТВ Центр".

Монгольские песчанки, хомячки, кролики и декоративные крысы... Только лучшие становятся победителями в своей номинации. А для хозяев подготовили необычные соревнования. Например, узнать своего питомца по запаху. Выставка работает только один день, вход на неё бесплатный.

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