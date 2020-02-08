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Кровавое побоище в Казахстане: есть погибшие и пострадавшие

10:54
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Президент страны сделал заявление

На юге Казахстана произошла массовая драка, жертвами которой стали восемь человек, еще 40 пострадали. По словам президента страны Токаева, конфликт вспыхнул на этнической почве между жителями одного из посёлков.

Ситуацией тут же воспользовались провокаторы. На улицы вышли около 70  человек, однако вскоре к ним присоединились другие горожане, всего более трех сотен, многие были вооружены и настроены крайне агрессивно. Повреждено свыше 30 частных домов и автомобили, сообщает "ТВ Центр".

Точный ущерб ещё предстоит установить. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. 47 человек задержаны. Президент поручил генпрокурору взять расследование на особый контроль и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни.

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