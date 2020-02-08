ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нервный срыв: 19-летняя дочь Гузеевой разгромила квартиру

16:50
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Девушка устроила настоящий погром

В семье Ларисы Гузеевой наблюдаются серьёзные проблемы. 19-летняя дочь актрисы устроила дома настоящий погром. Ольга содрала со стены обои, разбросала по комнате вещи и содержимое стеллажа. Произошедшее девушка списала на нервный срыв.
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Телеведущая уже прокомментировала поступок дочери, почему-то назвав Ольгу подростком. "Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Всё проходит", - написала у себя в Instagram Гузеева-старшая.

Не так давно актриса отказалась от всего, что заработала за жизнь и переписала недвижимость в пользу своих детей – сына Георгия и дочери Ольги.

"Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать. Я не сожалею", - так объяснила свой поступок Лариса Гузеева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.