Нервный срыв: 19-летняя дочь Гузеевой разгромила квартиру

Девушка устроила настоящий погром

В семье Ларисы Гузеевой наблюдаются серьёзные проблемы. 19-летняя дочь актрисы устроила дома настоящий погром. Ольга содрала со стены обои, разбросала по комнате вещи и содержимое стеллажа. Произошедшее девушка списала на нервный срыв.

Телеведущая уже прокомментировала поступок дочери, почему-то назвав Ольгу подростком. "Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Всё проходит", - написала у себя в Instagram Гузеева-старшая.

Не так давно актриса отказалась от всего, что заработала за жизнь и переписала недвижимость в пользу своих детей – сына Георгия и дочери Ольги.

"Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать. Я не сожалею", - так объяснила свой поступок Лариса Гузеева.

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