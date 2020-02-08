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Красавица, как бабушка Нелли: что известно о младшей внучке Кобзона

19:25
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Девушка живёт в Испании

Младшая внучка Иосифа Кобзона стала настоящей красавицей. Арнелла-Мари Рапопорт похожа на бабушку - Нелли Кобзон. Девушка живёт в Испании и часто путешествует. Недавно она побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Arnella Mari Rapoport������������������������ (@arnella.rapoport)

В Instagram голубоглазой брюнетки Арнеллы-Мари много фотографий. Подписчики отмечают её ангельскую внешность. В комментариях под снимками поклонники творчества Кобзона отмечают, что девушка очень похожа на свою бабушку Нелли Кобзон в молодости. Вдова прославленного певца всегда отличалась красотой.

Арнелла-Марри родилась в 2004 году в семье дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. Всего у Иосифа и Нелли Кобзон  - семь родных внуков и внучек, но сам Иосиф Давыдович при жизни не раз говорил, что у него десять внуков, имея в виду также опекаемых им двух дочерей первой жены старшего Андрея, рождённых ею во втором браке, и внука своей сестры Гелены.

Однажды Иосифу Кобзону пришлось отговаривать Арнеллу-Мари от модельной карьеры. Скорее всего, это сделать удалось и, возможно, внучка исполнителя когда-нибудь пойдёт по его стопам. Во всяком случае, у неё есть свой канал на YouTube. Правда, пока там всего одна песня в исполнении девушки.

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