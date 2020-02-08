Жена звезды "Сумерек" потеряла ребёнка и едва не умерла

Супруги глубоко переживают трагедию

У жены актёра фильма "Сумерки" Келлана Латса на шестом месяце беременности случился выкидыш. 31-летняя телеведущая и модель Бриттани Гонзалес потеряла ребёнка, о чём она сама сообщила в Instagram.

"Не знаю, почему так произошло, но меня успокаивает то, что ты не испытывала боли и никогда не испытаешь. Теперь ты в руках Господа и однажды мы встретимся. До встречи в раю", - написала Гонзалес.

Она уточнила, что пока не готова говорить о причинах произошедшего, однако намекнула, что сама едва осталась жива. Латс тоже не смог сдержать эмоций. Он назвал жену чудо-женщиной и пообещав, что бог всё исправит. Супруги уже знали пол малыша, это была девочка. К её рождению возлюбленные активно готовились и даже купили кое-что из вещей.

Актёр и фотомодель начали встречаться в 2016 году, а чуть позже поженились. Келлан Латс известен своими ролями в "Сумерках" и "Месте преступления".

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