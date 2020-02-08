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Новый посол США в России озвучил задание Трампа

15:24
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Дипломату поручили наладить отношения с Москвой

Новый посол США в России Джон Салливан получил от Дональда Трампа задание улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Сейчас, по словам дипломат, они находятся в низшей точке за последние 30 лет.
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Как сказал посол в интервью телеканалу РБК, начинать надо уже сегодня. "Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа США и России - абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", - отметил Салливан.

Новый посол США в России прибыл в Москву в середине января. 5 февраля в Кремле прошла торжественная церемония вручения верительных грамот. До Салливана интересы Вашингтона в России представлял Джон Хантсман, он подал заявление об отставке в августе 2019 года.

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