ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подозреваемого в убийстве ветеранов медика проверили на полиграфе

13:22
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Результаты проверки огласил министр здравоохранения

Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат из Кирова невиновен. Медика проверили на детекторе лжи, все обвинения опровергнуты. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Медбрата-анастезиста из Кирова заподозрили в убийстве ветеранов

Как ранее написало издание readovka.ru, на одном из форумов мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. В минздраве Кировской области начали проверку, которая не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника.

Медбрата-анестезиолога зовут Сергей Вольф. Накануне, 7 февраля он разместил в Сети видеообращение, в котором рассказал, что не имеет никакого отношения к убийствам ветеранов. Видимо, кто-то из его недоброжелателей решил дискредитировать медика и разместил фейковую информацию от его имени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бригада анестезиологов
Бригада анестезиологов
Медбрат-анастезист Сергей Вольф
Медбрат-анастезист Сергей Вольф
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.