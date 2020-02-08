Подозреваемого в убийстве ветеранов медика проверили на полиграфе

Результаты проверки огласил министр здравоохранения

Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат из Кирова невиновен. Медика проверили на детекторе лжи, все обвинения опровергнуты. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как ранее написало издание readovka.ru, на одном из форумов мужчина, представившийся медиком, заявил, что убивает пациентов, отключая аппарат искусственной вентиляции легких. В минздраве Кировской области начали проверку, которая не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства этого сотрудника.

Медбрата-анестезиолога зовут Сергей Вольф. Накануне, 7 февраля он разместил в Сети видеообращение, в котором рассказал, что не имеет никакого отношения к убийствам ветеранов. Видимо, кто-то из его недоброжелателей решил дискредитировать медика и разместил фейковую информацию от его имени.

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