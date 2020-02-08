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В Москве возвели храм в честь Сретения Господня

14:27
  • суббота
  • 08 февраля 2020

На строительной площадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке Москвы возвели первый и единственный в столице храм в честь Сретения Господня. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха  Владимир Ресин.

Церковь, рассчитанная на тысячу прихожан, построена по индивидуальному проекту. Уже завершена отделка фасадов, запущено отопление. Смонтирован мраморный резной иконостас. Сейчас дописывают иконы. Также ведутся работы по подключению водоснабжения, сообщает "ТВ Центр".

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