Как проходит гонка "Лыжня России"

На лыжи встали десятки тысяч человек по всей стране

8 февраля стартовала ежегодная массовая гонка "Лыжня России". В ней участвуют свыше миллиона россиян. Забег проходит в 73 субъектах. Никаких ограничений нет: на лыжню встают не только любители, но и олимпийские чемпионы, а также ветераны спорта.

На Камчатке соревнования провели в биатлонном комплексе. Участники преодолели дистанции в 5 и 10 километров. В Нижнем Тагиле победители гонки уже определились. В Новосибирске на трассы вышли около шести с половиной тысяч человек. Для них были организованы конкурсы, фотозоны и полевая кухня.

О том, как "Лыжня России" проходит в Архангельске, рассказывает Егор Киселёв (смотрите видео).

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