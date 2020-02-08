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Как проходит гонка "Лыжня России"

14:17
  • суббота
  • 08 февраля 2020

На лыжи встали десятки тысяч человек по всей стране

8 февраля стартовала ежегодная массовая гонка "Лыжня России". В ней участвуют свыше миллиона россиян. Забег проходит в 73 субъектах. Никаких ограничений нет: на лыжню встают не только любители, но и олимпийские чемпионы, а также ветераны спорта.

На Камчатке соревнования провели в биатлонном комплексе. Участники преодолели дистанции в 5 и 10 километров. В Нижнем Тагиле победители гонки уже определились.  В Новосибирске на трассы вышли около шести с половиной тысяч человек. Для них были организованы конкурсы, фотозоны и полевая кухня.

О том, как "Лыжня России" проходит в Архангельске,  рассказывает Егор Киселёв (смотрите видео)

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Участники всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
Участники всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
Участники всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
Участники всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
Участники всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
Участники всероссийской массовой гонки "Лыжня России"
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