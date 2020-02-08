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Во Франции почтили память советских солдат

15:13
  • суббота
  • 08 февраля 2020

На памятнике появился текст на русском языке

Во Франции проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы над нацизмом. Российские дипломаты, представители местных властей, а также ветеранских и общественных организаций возложили цветы к местам захоронения командира партизанского отряда  Василия Порика и его товарища Василия Колесника.
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Память погибших почтили и на советском воинском некрополе. Центральным событием стало открытие нового памятника и установка мемориальной доски на братской могиле советских военнопленных. Там захоронены останки солдат, которые в годы Второй мировой войны работали в угольных шахтах и погибли от голода и издевательств фашистов.

В ходе реставрации на монумент добавили текст на русском языке и даты жизни погибших. А символ "серп и молот" сохранили в том же виде, в каком он присутствовал на предыдущем мемориале, сообщает "ТВ Центр".

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Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
Воинский мемориал во Франции
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