Во Франции почтили память советских солдат

На памятнике появился текст на русском языке

Во Франции проходят торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы над нацизмом. Российские дипломаты, представители местных властей, а также ветеранских и общественных организаций возложили цветы к местам захоронения командира партизанского отряда Василия Порика и его товарища Василия Колесника.

Память погибших почтили и на советском воинском некрополе. Центральным событием стало открытие нового памятника и установка мемориальной доски на братской могиле советских военнопленных. Там захоронены останки солдат, которые в годы Второй мировой войны работали в угольных шахтах и погибли от голода и издевательств фашистов.

В ходе реставрации на монумент добавили текст на русском языке и даты жизни погибших. А символ "серп и молот" сохранили в том же виде, в каком он присутствовал на предыдущем мемориале, сообщает "ТВ Центр".

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