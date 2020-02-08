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Натовский генерал испугался манёвров российского спутника

17:33
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Наш космический аппарат сблизился с американским

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США. Речь идёт о российском космическом аппарате, который, по данным издания Washington Examiner, опасно маневрирует рядом с американским военным спутником.

"Конечно, это угроза для наших союзников", - заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата. В Североатлантическом альянсе обеспокоены тем, что небольшой российский спутник синхронизировал свою орбиту с американским. Ланата признал, что отныне космос не считается безопасным убежищем.

В России на опасения натовского генерала отреагировали старой поговоркой: у страха глаза велики.

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Пилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль "Союз МС"
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