Натовский генерал испугался манёвров российского спутника

Наш космический аппарат сблизился с американским

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США. Речь идёт о российском космическом аппарате, который, по данным издания Washington Examiner, опасно маневрирует рядом с американским военным спутником.

"Конечно, это угроза для наших союзников", - заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата. В Североатлантическом альянсе обеспокоены тем, что небольшой российский спутник синхронизировал свою орбиту с американским. Ланата признал, что отныне космос не считается безопасным убежищем.

В России на опасения натовского генерала отреагировали старой поговоркой: у страха глаза велики.

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