Китайские авиакомпании избавляются от пилотов из России

Сокращаются объёмы перевозок

Китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, состоящие из иностранных пилотов. Это не связано с распространением нового коронавируса. Известно, что две ведущие компании планируют уволить более 100 пилотов-россиян, сообщает ТАСС.

Всех иностранных пилотов отправят во временный простой без сохранения заработной платы. Не исключено, что в будущем их снова привлекут на работу. Глава кадрового центра компании "Авиаперсонал" Анна Ермилина напомнила, что за последние три с половиной года в страны Азии уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации.

В России пилот зарабатывает до 350 тысяч рублей, в Китае может получать более 1,5 миллиона в месяц. Эти более привлекательные условия послужили причиной массового оттока кадров в азиатские страны.

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