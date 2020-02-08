ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китайские авиакомпании избавляются от пилотов из России

15:43
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Сокращаются объёмы перевозок

Китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, состоящие из иностранных пилотов. Это не связано с распространением нового коронавируса. Известно, что две ведущие компании планируют уволить более 100 пилотов-россиян, сообщает ТАСС.
Драка пилотов сорвала рейс Париж-Москва

Всех иностранных пилотов отправят во временный простой без сохранения заработной платы. Не исключено, что в будущем их снова привлекут на работу. Глава кадрового центра компании "Авиаперсонал" Анна Ермилина напомнила, что за последние три с половиной года в страны Азии уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации.

В России пилот зарабатывает до 350 тысяч рублей, в Китае может получать более 1,5 миллиона в месяц. Эти более привлекательные условия послужили причиной массового оттока кадров в азиатские страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пилоты в кабине самолета
Пилоты в кабине самолета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.