Тарасов показал, как везёт жену с дочками из роддома

Счастливые родители едут домой

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко пока скрывают имя новорождённой девочки. Не исключено, что они его ещё не придумали, но зато ставший папой в третий раз футболист опубликовал у себя в Instagram видео, сделанное в машине.

Счастливые родители везут домой кроху, завёрнутую в конверт для новорождённых. Рядом в детском кресле сидит её старшая сестра Милана. Для 25-летней Анастасии малышка стала вторым ребенком, а для Дмитрия - третьим.

Роды прошли без осложнений, рядом с Настей дежурила её мама. Врачи не стали долго держать пациентку и выписали её из роддома на третий день.

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