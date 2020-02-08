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В Таиланде солдат расстрелял сослуживцев и взял в заложники посетителей торгового центра

16:06
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Убиты более 15 человек

В Таиланде солдат застрелил двух офицеров в городе Корате. Что послужило причиной насилия, не сообщается. После этого военнослужащий угнал автомобиль, доехал на нём до торгового центра и начал стрелять по его посетителям.

По неподтверждённым данным местных СМИ, солдат мог убить более 15 человек. Его личность уже установлена. На странице в соцсети у военного есть несколько фотографий и видеороликов нападений. На одной записи он сам говорит: "Я устал, я больше не могу двигать пальцами".

В районе торгового центра идёт совместная операция при участии армии и полиции. Не исключено, что стрелок скрывается на четвёртом этаже торгового центра и удерживает 16 заложников.

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