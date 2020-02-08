Появилось видео расстрела людей военным в Таиланде

Солдат убил более 15 человек

До 15 человек возросло число жертв нападения военнослужащего в Таиланде. Всё произошло в городе Корате на северо-востоке страны. Солдат, личность которого уже установлена, застрелил из автомата двух офицеров в своей части. Затем военнослужащий угнал автомобиль, доехал на нём до торгового центра и начал стрелять по его посетителям.

Как сообщают местные СМИ, солдат мог убить более 15 человек. После этого он взял в заложники 16 покупателей и забаррикадировался в одном из торговых помещений. На месте происшествия работает спецназ. Людей просят покинуть территорию центра.

Мотивы военнослужащего остаются неясными. По данным журналистов, солдат отправил несколько бессвязных сообщений перед нападением с критикой в адрес коррупционеров.

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