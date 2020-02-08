В России обнародована жуткая статистика последствий врачебных ошибок

Некоторых пациентов губят действия медиков

Недавно назначенный глава Минздрава Михаил Мурашко обнародовал шокирующую статистику осложнений из-за врачебных ошибок. По данным министра, ежегодно 70 тысяч пациентов так или иначе страдают из-за непрофессиональных, а порой и преступных действий медиков.

В качестве примеров Мурашко привёл гибель пациентов из-за обычного лидокаина. От уколов этого обезболивающего погибает не менее 25 человек. Также есть случаи летальных исходов при неправильном использовании медицинских каталок: люди гибнут или получают тяжёлые увечья, сообщает "Интерфакс".

Перечисленные факты говорят о том, что безопасность медицинской помощи в России стала ключевым звеном, резюмировал министр здравоохранения.

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