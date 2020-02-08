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Зазнавшийся Зеленский похвастался после встречи с Папой Римским

18:51
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Глава Украины впервые побывал в Ватикане

Владимир Зеленский побеседовал в Ватикане с Папой Римским и после этой встречи похвастался, что Франциск назвал его президентом мира. "Главное, о чем мы говорили, это мир на украинской земле. Папа даже назвал меня президентом мира – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – заявил глава Украины.
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Президент пригласил понтифика в гости и тот, если верить Зеленскому, пообещал посетить не только столицу, но и побывать на востоке страны. Подробности визита Зеленского в Ватикан сообщила его пресс-служба.

Сам же президент написал у себя в Twitter, что во время разговора с Папой Римским попросил его помочь в освобождении пленных украинских граждан, находящихся на территории Донбасса и России.

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Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский
Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский
Папа Римский Франциск и Владимир Зеленский
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