ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: Столичный эксперимент с искусственным интеллектом отвечает поставленным президентом страны целям

19:32
  • суббота
  • 08 февраля 2020

Инициативу поддержали известные компании

Генеральный директор компании по разработке биометрических технологий NtechLab Александр Минин назвал законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний соответствующим поставленным президентом России целям. Свое мнение эксперт озвучил в интервью журналистам Агентства городских новостей "Москва".
Эксперт: внедрение искусственного интеллекта необходимо в качестве помощи человеку в профессиональных сферах

"Мы как одни из лидеров искусственного интеллекта в России и мире абсолютно поддерживаем инициативу такого изменения. Я считаю, что в целом этот документ соответствует поставленным и президентом приоритетам по развитию искусственного интеллекта. Москва - один из самых инновационных городов в мире с точки применения новых технологий. Можно однозначно еще и говорить о том, что Москва - это концентрация вузов, которые готовят специалистов в этой области", - сказал Минин.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман назвал законопроект необходимым для развития цифровой экономики России.

"Считаем инициативу по введению специального правового режима для тестирования и экспериментирования с новыми технологическими решениями очень важной и значимой для развития рынка и цифровой экономики в нашей стране. Искусственный интеллект очень тесно связан с большими данными и представляет для нас особый интерес, так как совместное использование технологий позволит предложить гражданам услуги и сервисы лучшего качества, повысить их доступность, в целом улучшить инфраструктуру города. Одновременно отметим, что законопроект подлежит доработке в части соотнесения с действующими обязательными нормами, а также с законопроектами, которые уже готовятся в рамках плана мероприятий по цифровой экономике, в том числе с законопроектом об обезличивании данных. Будем следить за судьбой данной инициативы", - заявил Нейман.

Напомним, в Госдуму внесён законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. Документом предлагается установить с 1 июля 2020 года экспериментальный правовой режима для создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Робот
Робот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.