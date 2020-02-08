700 патронов и 20 убитых: что известно о тайском стрелке

Солдат открыл огонь по посетителям торгового центра

Тайский стрелок убил не менее 20 человек в торговом центре города Кората (местное название Накхонратчасима). Известно, что солдат застрелил в своей части двух офицеров, угнал автомобиль, взял 700 патронов, автоматическое оружие и приехал в центр города.

Около торгового центра он открыл стрельбу, затем вошёл внутрь и взял в заложники 16 человек. Спецназ в течение четырёх часов не может ликвидировать стрелка и освободить заложников. Непонятными остаются требования террориста. В результате его действий в общей сложности пострадали более 40 человек: 20 убиты и примерно столько же ранены.

Российское посольство в Таиланде информирует, что ни россияне, ни другие иностранцы не пострадали в результате ЧП со стрельбой. Город Корат находится на северо-востоке Таиланда вдалеке от основных туристических районов страны.

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