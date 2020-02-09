Паника и ужас: как ликвидировали тайского стрелка

Вооружённого до зубов солдата уничтожил спецназ

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего бойню в городе Корат. По уточненным данным, жертвами 32-летнего армейского капрала стали 20 человек, более 40 получили ранения. Половина из них сейчас находится в больнице.

Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась долгих 15 часов. Как сообщили правоохранительные органы, он укрывался в подвале торгового центра. Вместе с ним находились 8 заложников. Некоторые из них ранены. Во время перестрелки пострадали трое силовиков. Пока власти Таиланда не называют мотивы преступления.

На кадрах с камер видеонаблюдения - паника и ужас. Люди, в надежде спастись, врассыпную бегут из торгового центра куда глаза глядят. Как выяснилось, стрелок частично вёл трансляцию бойни в своих социальных сетях. Пока перезаряжал оружие, успевал жаловаться на боль в указательном пальце: слишком много стрелял, поэтому устал. На лице - странная пугающая улыбка.

Своё кровавое путешествие Джакра-пант Томмма начал в военной части. Там убил троих человек, в том числе, своего командира. Затем похитил армейский джип и на нём направился в центр города. По дороге обстреливал гражданских прямо из окна автомобиля. Арсенал, который стрелок прихватил с собой, весьма существенный: четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, несколько гранат и свыше 700 патронов. Прибавить тот факт, что солдат - профессиональный стрелок, за плечами которого несколько успешных соревнований - становится страшно. Конечный пункт - торговый центр. Прежде чем войти в здание, он выстрелил в него из гранатомёта, сообщает "ТВ Центр".

В торговом центре не многолюдно - город не туристический. По некоторым данным, к стенам здания привезли даже мать подозреваемого, чтобы она убедила его сдаться. Не вышло. В какой-то момент начальник главного управления национальной полиции запретил тайским федеральным каналам вести прямую трансляцию происходящего. Из здания в общей сложности удалось вывести около тысячи людей: всех, кто находился в торговом центре. За ситуацией следило российское посольство. По информации диппредставительства, среди пострадавших нет ни наших соотечественников, ни других иностранцев. Что послужило мотивом вспышки агрессии, пока не ясно. Следователи отрабатывают несколько версий.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"