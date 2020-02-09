ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Паника и ужас: как ликвидировали тайского стрелка

10:16
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Вооружённого до зубов солдата уничтожил спецназ

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего бойню в городе Корат. По уточненным данным, жертвами 32-летнего армейского капрала стали 20 человек, более 40 получили ранения.  Половина из них сейчас находится в больнице.
700 патронов и 20 убитых: что известно о тайском стрелке

Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась долгих 15 часов. Как сообщили правоохранительные органы, он укрывался в подвале торгового центра. Вместе с ним находились 8 заложников. Некоторые из них ранены. Во время перестрелки пострадали трое силовиков. Пока власти Таиланда  не называют мотивы преступления.

На кадрах с камер видеонаблюдения - паника и ужас. Люди, в надежде спастись, врассыпную бегут из торгового центра куда глаза глядят. Как выяснилось, стрелок частично вёл трансляцию бойни в своих социальных сетях. Пока перезаряжал оружие, успевал жаловаться на боль в указательном пальце: слишком много стрелял, поэтому устал. На лице - странная пугающая улыбка.

Своё кровавое путешествие Джакра-пант Томмма начал в военной части. Там убил троих человек, в том числе, своего командира. Затем похитил армейский джип и на нём направился в центр города. По дороге обстреливал гражданских прямо из окна автомобиля. Арсенал, который стрелок прихватил с собой, весьма существенный: четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, несколько гранат и свыше 700 патронов. Прибавить тот факт, что солдат - профессиональный стрелок, за плечами которого несколько успешных соревнований - становится страшно. Конечный пункт - торговый центр. Прежде чем войти в здание, он выстрелил в него из гранатомёта, сообщает "ТВ Центр".

В торговом центре не многолюдно - город не туристический. По некоторым данным, к стенам здания привезли даже мать подозреваемого, чтобы она убедила его сдаться. Не вышло. В какой-то момент начальник главного управления национальной полиции запретил тайским федеральным каналам вести прямую трансляцию происходящего. Из здания в общей сложности удалось вывести около тысячи людей: всех, кто находился в торговом центре. За ситуацией следило российское посольство. По информации диппредставительства, среди пострадавших нет ни наших соотечественников, ни других иностранцев. Что послужило мотивом вспышки агрессии, пока не ясно. Следователи отрабатывают несколько версий.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Таиланда на месте происшествия
Полиция Таиланда на месте происшествия
Устроивший стрельбу в городе Корат в Таиланде
Устроивший стрельбу в городе Корат в Таиланде
Жители города Корат в Таиланде, прячутся от стрелка
Жители города Корат в Таиланде, прячутся от стрелка
Стрельба в Таиланде
Стрельба в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
Устроивший стрельбу в городе Корат в Таиланде
Устроивший стрельбу в городе Корат в Таиланде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.