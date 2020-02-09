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В Москву вернётся аномальное тепло

10:28
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Выпавший снег растает

В Москву вернётся аномальное тепло. На следующей неделе столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов. Для февраля это достаточно редкое явление.
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Небо закроют облака, пройдут осадки: снег, дождь со снегом, дождь. Ожидается достаточно плотный ветер, который будет только усиливаться - юго-западный 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду.

Снежный покров в регионе, и без того неплотный, уменьшится. Синоптики предполагают, что к концу последнего месяца зимы в Москве и Подмосковье практически не останется снега.

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