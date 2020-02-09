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Что мешает борьбе с китайским коронавирусом

11:44
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Темпы распространения болезни уменьшились

Скорость распространения коронавируса снизилась, но борьбу с заболеванием осложняют слухи и недостоверная информация. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. На данный момент, случаи заражения зафиксированы в 24 странах. Сегодня выявили ещё семь заболевших на карантинном судне в Японии. А накануне стало известно о пяти инфицированных на французском горнолыжном курорте.

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Фестиваль фонарей в Китае в этом году прошел тихо, без массовых шоу, ярмарок и конкурсов. Вместо этого по всей стране, на зданиях, мостах, достопримечательностях загорелись надписи: "Оставайся сильным, Ухань! Оставайся сильным, Китай!" Число погибших от коронавируса за сутки увеличилось до 811. Всего в Китае зарегистрировано более 37 тысяч заболевших. Закрыты многие предприятия, школы, офисные сотрудники работают из дома. Вирус отметился уже в 27 странах и регионах.

Накануне его выявили у пятерых британцев, а среди них и ребёнок - на французском горнолыжном курорте в Альпах.  Власти решили закрыть окрестные школы и проверить всех, с кем контактировали заражённые, сообщает "ТВ Центр".

Паника распространяется значительно быстрее заболевания. Как отмечает Guardian, самая заразная вещь в ситуации с коронавирусом – дезинформация. Этим обеспокоены во Всемирной организации здравоохранения. Тем временем, по данным Национальной комиссии здравоохранения, число выздоровевших пациентов в Китае растёт  - из больниц выписали уже более двух с половиной тысяч человек.

Новая больница Лейженшань в Ухане накануне приняла первых пациентов. Это уже второй специализированный полевой госпиталь в Китае. Он рассчитан на 1600 коек и хорошо оборудован. Провинцию Хубэй, которая стала эпицентром вспышки вируса, поддерживает вся страна. Отправляют продукты, защитные средства и медикаменты, мобилизуют медицинские бригады.  9 февраля гуманитарный груз в Китай доставил спецборт МЧС России.  

Россияне, которые были эвакуированы из Уханя в Тюмень и находятся там на карантине, чувствуют себя хорошо. Глава международной группы, занимающейся расследованием вспышки коронавируса, отправится в Китай на следующей неделе. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают: положительная тенденция есть, ситуация стабилизируется, но делать выводы пока преждевременно.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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