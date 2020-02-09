Трамп думает над предложением Путина о встрече пятёрки

Вашингтон пока не дал ответа

Вашингтон прорабатывает предложение Владимира Путина о встрече лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Инициативу президента уже поддержали Китай и Франция, Британия пока с ответом не торопится.

Между тем, накануне новый посол США в России заявил, что получил указания от Дональда Трампа сделать всё возможное для улучшения двусторонних отношений. Но и "план Б", видимо, у Вашингтона тоже готов. В ближайшие дни Пентагон запросит у Конгресса больше средств для противодействия России и Китаю, сообщает "ТВ Центр".

В СМИ напомнили о намерениях Трампа - выйти из войны на Ближнем Востоке. И если это действительно произойдет, освободившиеся средства перераспределят и используют их для давления на Москву и Пекин.

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