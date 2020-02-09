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Армия "президента мира" Зеленского продолжает убивать мирных жителей Донбасса

12:11
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Глава государства говорит одно, а делает другое

Театр абсурда по-украински. Владимир Зеленский обратился за помощью в прекращении войны в Донбассе к папе Римскому. Со встречи с понтификом  лидер вернулся крайне воодушевленный, называл себя президентом мира и  предпочёл скрыть неудобную правду - о том, кто именно обстреливает мирных жителей на территории самопровозглашенных республик.

Подробнее о хвалебных речах, произнесённых Зеленским в свой адрес после переговоров в Ватикане - в репортаже Лилии Акиньшиной (смотрите видео).

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