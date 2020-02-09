Российские военные помогли восстановить школу в Сирии

Здание разрушили боевики

В Сирии местные власти при помощи российских военных восстанавливают разрушенную боевиками инфраструктуру. Так, в провинции Дейр-эз-Зор после реконструкции открылось новое здание школы.

За годы войны количество учебных заведений в регионе уменьшилось в пять раз, теперь многие из них приходится фактически строить заново, а некоторые до сих пор не разминированы, но эта работа продолжается, сообщает "ТВ Центр".

В прошлом году за парты сели больше 120 тысяч подростков. В провинцию начинают возвращаться мирные жители. Через пункт пропуска "Сальхиях" с подконтрольных международной коалиции территорий, уже прибыли больше 50 тысяч беженцев, половина из которых дети.

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