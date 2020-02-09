Российские артисты покажут мастерство на карнавале в Венеции

Праздник уже начался

Акробатические шоу, роскошные костюмы и, конечно же, причудливые маски. В Венеции стартовал традиционный карнавал, привлекающий тысячи туристов со всего мира. Главная тема этого года - "Игра, любовь, безумие".

Праздник начался с ночного театрализованного парада. По каналу Каннареджо проплыли богато украшенные лодки, гондолы и платформы. Всё это сопровождалось музыкой и яркими спецэффектами, сообщает "ТВ Центр".

Всего в программе около 150 мероприятий, в которых примут участие более 300 артистов. Завершит карнавал фестиваль российского искусства. Творческие коллективы из нашей страны выступают в Венеции уже 15 лет. В этот раз зрителям покажут балет "Опасные связи".

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