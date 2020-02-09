Почему Китай скрывает причину увольнения российских пилотов

Разъяснения дал специалист по безопасности полётов

Бывший лётчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России. Накануне, 8 февраля стало известно, что китайские авиакомпании оставят без работы более 100 пилотов-иностранцев. При этом в Пекине не сообщили причину, по которой увольняют лётчиков.

Специалист по безопасности полётов Александр Романов полагает, что компании пошли на этот шаг в связи с эпидемией коронавируса. На её фоне резко сократился пассажиропоток. "Я знаю, что там иногда возят по пять-десять пассажиров на больших самолётах", – рассказал Романов.

По словам специалиста, китайские авиакомпании набирали на работу высокопрофессиональных российских пилотов с хорошим знанием английского языка для обучения местных лётчиков, сообщает РИА Новости.

В России пилот гражданской авиации зарабатывает до 350 тысяч рублей, в Китае может получать более 1,5 миллиона в месяц. Эти более привлекательные условия послужили причиной массового оттока кадров в азиатские страны.

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