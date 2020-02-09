Известный политик поставил точку в споре о компенсациях Польше за Вторую мировую

Москва ничего не должна Варшаве

Экс-президент Польши Лех Валенса поднял на смех требования руководства своей страны о репарациях. В интервью изданию "Собеседник" политик прокомментировал слова замглавы МИДа Павла Яблонского. Дипломат недавно заявил о том, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

"Это всё равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли", - сказал с иронией Валенса. По его мнению, двум странам необходимо двигаться дальше, чтобы наладить отношения.

В последнее время из Варшавы звучат провокационные заявления в адрес Москвы. Политики и общественные деятели требуют от России покаяться за мнимую оккупацию Польши в 1939 году; выплатить компенсации за ущерб, нанесённый во время войны; вернуть произведения искусства, якобы похищенные в 40-х годах прошлого века.

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