ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известный политик поставил точку в споре о компенсациях Польше за Вторую мировую

12:59
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Москва ничего не должна Варшаве

Экс-президент Польши Лех Валенса поднял на смех требования руководства своей страны о репарациях. В интервью изданию "Собеседник" политик прокомментировал слова замглавы МИДа Павла Яблонского. Дипломат недавно заявил о том, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Польша требует от России компенсацию за потери во Второй мировой войне

"Это всё равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли", - сказал с иронией Валенса. По его мнению, двум странам необходимо двигаться дальше, чтобы наладить отношения.

В последнее время из Варшавы звучат провокационные заявления в адрес Москвы. Политики и общественные деятели требуют от России покаяться за мнимую оккупацию Польши в 1939 году; выплатить компенсации за ущерб, нанесённый во время войны; вернуть произведения искусства, якобы похищенные в 40-х годах прошлого века.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поляки поднимают флаг над освобожденным городом
Поляки поднимают флаг над освобожденным городом
Бывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса
Польско-германское сотрудничество в преддверии Второй Мировой войны
Польско-германское сотрудничество в преддверии Второй Мировой войны
Марш в Польше
Марш в Польше
Освобождение Польши
Освобождение Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.