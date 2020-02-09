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"Верните людям деньги": Наргиз высказалась об отмене своих концертов

18:08
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

По мнению певицы, её кто-то хочет уничтожить

Концерты Наргиз отменены без объяснений причин в Ростове-на-Дону и Краснодаре, организаторы не спешат возвращать деньги купившим билеты поклонникам. Певица обратилась к своим фанатам через Instagram.
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Она полагает, что есть определенные люди, которые заинтересованы в её, как она выразилась, творческом и моральном уничтожении.  Именно они спланировали ситуацию с отменой концертов, равно как и проплаченную травлю в соцсетях.

"Всё дело в том, что отменены эти концерты по совершенно непонятной мне причине. Но в кассах, где вы приобретали билеты и вследствие отмены, естественно захотев вернуть свои деньги, последовал ответ что якобы "Наргиз отменила концерты", - написала певица. Она пообещала в будущем ещё больше выступлений, а пока попросила организаторов своих выступлений  вернуть людям деньги.

Меня лично, конечно же сломить, будет весьма сложно! Бабушка то я, непробиваемая)

Напомним, что в 2019 году разразился громкий скандал, связанный с Наргиз. Она ушла из-под опеки продюсера Максима Фадеева и его лейбла MALFA. В связи с этим в её концертных программах не могут звучать песни, написанные для неё композитором.

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