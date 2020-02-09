Седокова подтвердила, что ждёт четвёртого ребёнка

Его отец - латвийский спортсмен

37-летняя Анна Седокова подтвердила, что ждёт ребенка от баскетболиста. У певицы уже есть трое детей от разных мужчин. Теперь она призналась фанатам, что готовится стать мамой в четвёртый раз.

Уже больше полугода экс-солистка золотого состава "ВИА Гры" встречается с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма. На днях её поклонники заподозрили, что она беременна и задали ей наводящий вопрос.

"Опять беременна что-ли?", - поинтересовалась одна из поклонниц. "Да", - написала Седокова. После этого неожиданного признания посыпались поздравления.

Первым мужем артистки был белорусский баскетболист Валентин Белькевич, в 2004 году он подарил ей дочку Алину. Следующий супруг – бизнесмен Максим Чернявский, в браке родилась Моника. Сейчас ей 9 лет. В 2017 году на свет появился Гектор, его отец – предприниматель Артём Комаров.

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