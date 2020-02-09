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Шубская показала, как сын Овечкина смотрит хоккей с трибуны

18:33
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Мальчик будет настоящим болельщиком

Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская показала годовалому сыну игру отца. Сергей вместе с мамой ходит на хоккейные матчи. Иногда во время перерыва малыш  засыпает на руках у Анастасии.
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На личной странице в Instagram возлюбленная Овечкина поделилась самым последним фото с трибун, запечатлев в кадре маленького наследника, который, по словам Анастасии, растёт настоящим болельщиком.

Мальчик сидит на коленках у мамы в модной шапочке и держит в руках разноцветный мяч. Подписчикам снимок очень понравился, они не скрывали восхищения.

Вы самая красивая и сын лучший.

Чудесный сыночек и классная ваша семья! Любим вас, девочка, и гордимся вами.

Прелесть!

У Вас замечательная семья, успехов и благополучия Вам во всем!

Хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой поженились в 2017 году, хотя знакомы были давно. Они сыграли свадьбу 8 июля, в День  семьи, любви и верности. В августе следующего года в семье родился сын Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста. Бабушка не увидела внука: Вера Глаголева умерла в августе 2017 года в возрасте 61 года, у неё был рак желудка.

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