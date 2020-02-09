Шубская показала, как сын Овечкина смотрит хоккей с трибуны

Мальчик будет настоящим болельщиком

Супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская показала годовалому сыну игру отца. Сергей вместе с мамой ходит на хоккейные матчи. Иногда во время перерыва малыш засыпает на руках у Анастасии.

На личной странице в Instagram возлюбленная Овечкина поделилась самым последним фото с трибун, запечатлев в кадре маленького наследника, который, по словам Анастасии, растёт настоящим болельщиком.

Мальчик сидит на коленках у мамы в модной шапочке и держит в руках разноцветный мяч. Подписчикам снимок очень понравился, они не скрывали восхищения.

Вы самая красивая и сын лучший. Чудесный сыночек и классная ваша семья! Любим вас, девочка, и гордимся вами. Прелесть! У Вас замечательная семья, успехов и благополучия Вам во всем!

Хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой поженились в 2017 году, хотя знакомы были давно. Они сыграли свадьбу 8 июля, в День семьи, любви и верности. В августе следующего года в семье родился сын Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста. Бабушка не увидела внука: Вера Глаголева умерла в августе 2017 года в возрасте 61 года, у неё был рак желудка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"