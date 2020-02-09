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К Европе приближается разрушительный ураган

13:34
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Отменены сотни авиарейсов

К берегам Франции и Бельгии приближается разрушительный ураган "Сиара". Власти отменили сотни авиарейсов, введён повышенный уровень опасности.
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Ураган идёт со стороны Ирландии. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 36-39 метров в секунду. При таком ветре ломаются деревья, могут быть разрушены крыши зданий, снесены рекламные конструкции.

Спасательные службы приведены в повышенную готовность. В городах на побережье закрыты все парки, перекрыты часть улиц и участки автотрасс, сообщает ТАСС.

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