К Европе приближается разрушительный ураган

Отменены сотни авиарейсов

К берегам Франции и Бельгии приближается разрушительный ураган "Сиара". Власти отменили сотни авиарейсов, введён повышенный уровень опасности.

Ураган идёт со стороны Ирландии. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 36-39 метров в секунду. При таком ветре ломаются деревья, могут быть разрушены крыши зданий, снесены рекламные конструкции.

Спасательные службы приведены в повышенную готовность. В городах на побережье закрыты все парки, перекрыты часть улиц и участки автотрасс, сообщает ТАСС.

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