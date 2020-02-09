Надо ли наказывать за скручивание пробега в автомобиле

Эксперты высказывают разные мнения

В Госдуме собираются рассмотреть введение жестких штрафов за корректировку показаний одометра в автомобилях. Проще говоря, наказывать планируют за скручивание пробега.

Это процедура, которой подвергаются многие машины перед продажей на вторничном рынке. Санкции предлагаются внушительные: до трёхсот тысяч рублей для физических лиц, до миллиона для организаций. Впрочем, есть к законопроекту и немало вопросов. Смотрите репортаж Ильи Данильцева.

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